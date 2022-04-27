Россия может увеличить шпионские операции против Финляндии и Швеции из-за их планов вступить в НАТО — разведки стран 27 апреля, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Финские и шведские службы безопасности предупреждают о вмешательстве России в планируемые заявки на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Essi Lehto)

Финляндия и Швеция должны готовиться к увеличению числа российских шпионских операций, кибератак и попыток повлиять на законодателей, заявили руководители разведки скандинавских стран.

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Об этом сообщает Reuters.

Это связано с тем, что страны рассматривают вопрос о вступлении в НАТО после вторжения России в Украину.

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«Россия может думать, что сейчас у нее есть ограниченные временные рамки, чтобы повлиять на решение Швеции по вступлению в НАТО», — сказала глава разведки Швеции Шарлотта фон Эссен.

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20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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