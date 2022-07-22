Россия готовит масштабное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу — Foreign Policy

22 июля, 10:24
Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны» (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны» (Фото:Alexandros Avramidis / REUTERS)

В начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря, сообщает Foreign Policy.

«Предполагается, что в следующем году они (украинцы — ред.) могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей — свежих людей, хорошо обученных людей — чтобы попытаться пережить это», — сказал на условиях анонимности западный чиновник.

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Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

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Если РФ захватит город, предупреждают источники издания, это будет «стратегически катастрофическим» вариантом для Украины, «нанесет сокрушительный удар по ее военным усилиям и даст Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия».

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В то же время издание отмечает, что жесткое сопротивление Украины в сочетании с жизненно важной военной помощью Запада и собственными военными ошибками РФ означает, что далеко не факт, что российские войска смогут захватить Одессу, даже если это станет их главным приоритетом на следующем этапе войны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Одесса Черное море Наступление Война России против Украины

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