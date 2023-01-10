Возможно, сразу на нескольких направлениях. Чем грозит новое наступление России и достаточно ли у Украины сил, чтобы его отразить — политический эксперт 10 января, 20:16 Церемония прощания с погибшими в Макеевке российскими мобилизованными в Самаре. По словам Алексея Мельника, одно из главных преимуществ России, согласно открытым источникам, — народ, который не пугают потери (Фото:REUTERS / Albert Dzen)

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказывает о вероятности нового наступления России на одном или нескольких направлениях и о том, готова ли Украина ему противостоять.

"Ускорение, расширение помощи обусловлено очевидной угрозой российского наступления", - пишет Мельник в своей колонке для NV.

По его словам, существует основательная обеспокоенность, что Россия в ближайшие недели осуществит новое наступление на одном или нескольких направлениях. Эта угроза, утверждает эксперт, ускорила решение о предоставлении Украине вооружений из категории наступательного.

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Мельник констатировал, что такой помощи никогда не может быть полностью достаточно, и у Запада есть два основных ограничительных фактора оказания помощи Украине: технический или ресурсный и политический.

«С одной стороны есть желание не допустить поражения Украины, а с другой также есть опасения того, что если Россия потерпит убедительное военное поражение, то там могут начаться процессы, которые негативно повлияют на их национальную, региональную или глобальную безопасность», — уточняет эксперт, в чем заключается сущность политического ограничительного фактора.

По его словам, военная помощь, о которой объявили на прошлой неделе, нужна «ровно для того, чтобы Украина в очередной раз отбилась от наступления РФ».

Комментируя ресурсы, которые применит во время наступления Россия, Мельник отметил, что, судя по информации из открытых источников, ключевые риски состоят в том, что Россия имеет гораздо больший ресурс в живой силе, чем Украина.

«Это то, что называется, болевой порог к потерям. В России (несмотря на наши надежды или надежды наших партнеров, что поток "груза 200" может повлечь за собой какую-то внутреннюю дестабилизацию в России) это не работает. Российское руководство владеет привилегией народа, которого не пугают потери. Это основная составляющая военного потенциала России», – уточнил он.

Также эксперт отметил, что, не считая ядерного шантажа, у России есть запасы хотя и устаревшего, но смертоносного оружия.

«Это танки старых модификаций, которые будут сниматься с мест хранения. Какого они качества, сколько из них смогут доехать до линии фронта — это тоже пока под большим вопросом. Однако этот ресурс есть. На днях министр обороны Алексей Резников и ГУР опубликовали определенные данные по запасу ракет в РФ. Но это тоже данные оценочные. Ни в коем случае нас не может успокаивать то, что эти запасы иссякают. Потому что они все равно сильны», — уточнил он.

Также Мельник напомнил об угрозе снабжения России Ираном баллистическими ракетами или новыми партиями беспилотников.

"Очевидно, что также Россия, планируя возможное наступление, оставляет неприкосновенный запас ракет высокоточного вооружения - крылатых или баллистических", - добавил эксперт.

В то же время, он предполагает, что Россия вряд ли смогла решить ключевую проблему эффективного применения авиации.

«Поскольку буквально первые недели войны продемонстрировали, что авиация в России является очень слабым местом. Все видели: исходя из десятикратного преимущества в самолетах плюс качественное преимущество в тех самолетах, которые были в России, плюс воздушные пункты управления, космические средства. Но при всем этом Россия так и не смогла завоевать господство в воздухе Украины. На сегодняшний день российская тактическая авиация практически не пересекает линии фронта», — напомнил Мельник, предположив, что с начала войны российские Воздушные силы только деградировали.

Также он выразил мнение, что обучение и маневры на территории Беларуси являются информационной операцией, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар.

«Это один из наиболее успешных приемов, который применяли ВСУ — одновременная подготовка поля боя на нескольких направлениях и затем выбор одного из них. Возможно, российское командование усвоило этот урок и попытается его применить в ходе подготовки к своему наступлению. То есть одно главное направление и несколько резервных. Беларусь может также рассматриваться для них как одно из резервных направлений», – предположил эксперт.