Уже готовят к отправке. Россия намерена компенсировать потери в Украине, пополнив войска 2,5 тысячи резервистов — Генштаб

15 мая, 21:12
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Украинские военные загружают в рефрижератор тела российских солдат, погибших во время вторжения России в Украину, 13 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Украинские военные загружают в рефрижератор тела российских солдат, погибших во время вторжения России в Украину, 13 мая (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Россия планирует направить на войну в Украину до 2500 резервистов, проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, чтобы компессировать свои потери, сообщается в строительстве Генштаба.

«Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне», - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 мая потери оккупационных войск составили около 27 400 человек.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российско-украинская война российские потери

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