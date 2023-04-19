Россия готовит диверсии против подводных объектов Северной Европы на случай конфликта с Западом — расследование 19 апреля, 10:46 Российские корабли передвигаются в северных водах, чтобы собирать данные для диверсий (Фото:dr.dk)

У РФ есть военная программа, определяющая ветровые электростанции, газопроводы, кабели в Балтийском и Северном морях. Российские корабли передвигаются в этих водах, чтобы собирать данные для диверсий, выяснили журналисты.



Об этом говорится в расследовании общественных вещателей Дании (DR), Швеции (SVT), Норвегия (NRK) и Финляндии (Yle), опубликованном в среду, 19 апреля.

Журналисты рассказали, что Россия хочет создать карту западной инфраструктуры в море. По словам руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсонеса, надводные и подводные гражданские и военные суда собирают информацию в рамках программы GUGI. Они фиксируют, что лежит на дне моря и как связана инфраструктура четырех стран.

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Собеседники изданий рассказали, что карту инфраструктуры готовят, чтобы спланировать диверсии в Северном море, а сама программа занимает центральное место в подготовке России к возможному «большому конфликту с Западом».

Журналисты проанализировали перехваченные переговоры c российского военно-морского флота. Они выяснили, что в Северном море плавают «корабли-призраки» — те, которые выключили систему автоматической идентификации и не сообщают о своем местонахождении.



Один из примеров — корабль Адмирал Владимирский. По официальным данным, Россия использует его для морских исследований, но источники DR говорят, что и для разведки тоже.

Во время одной миссии судно перемещалось в окрестностях семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов. Оно замедлялось, когда приближалось к районам, где есть ветровые электростанции.

Когда журналисты подошли к кораблю на небольшой лодке, они увидели человека в балаклаве, который держал оружие, похожее на военную штурмовую винтовку.

В ноябре прошлого года такой же корабль заметили возле побережья Шотландии примерно в 30 морских милях к востоку от Лоссимута, где базируется флот морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

Адмирал Владимирский не единственное судно, имеющее подозрительный маршрут в северных водах. Журналисты узнали о как минимум 50 кораблях РФ, которые за последние 10 лет имели похожие схемы плавания. Их может быть больше.

