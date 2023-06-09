Информационная операция стоимостью 6 млн долл. Как Россия пытается обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС — разведка 9 июня, 11:21 Россия планировала обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российское агентство социального проектирования запустило новый этап информационной кампании, в рамках которой были подготовлены материалы, перекладывающие ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину и создающие предпосылки политического кризиса. Стоимость этой операции составила около 6 млн долл.

Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По информации ГУР, россияне подготовили заголовки публикаций с «кликбейтным» характером и содержат обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности и Президента Украины Владимира Зеленского:

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«Так не доставайся ты никому! Отчаявшись достичь успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа»;

«Взрыв дамбы должен „смыть“ Зеленского»;

«Зеленский делает все, чтобы перестать быть « нашим мерзавцем»;

нашим мерзавцем»; «Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину».

По замыслу оккупантов, под каждым материалом должны были размещаться комментарии с фейковых аккаунтов, якобы от имени украинских и иностранных пользователей. Их задача — создать впечатление «живой» дискуссии и привлечь к обсуждению реальных людей.

Ранее в ГУР сообщали, что к теракту на Каховской ГЭС причастно военно-политическое руководство России.



Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Инфографика: NV

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.