В МИД РФ заявили о «готовности искать новые идеи» по завершению войны

Россия после заявлений Рубио заговорила о возможных новых идеях касательно мира (Фото: МИД России / Telegram)

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «готова» к политико-дипломатическому урегулированию войны против Украины и обсуждению «новых идей».

Ее цитирует российское пропагандистское агентство Интерфакс.

«Со своей стороны мы подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса — от чего никогда не отказывались […] Мы вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы будем готовы рассмотреть», — сказала она.

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Представительница МИД РФ также прокомментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио, сделанное после его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Филиппинах 23 июля. Тогда Рубио заявил, что предыдущие идеи по завершению войны «не сработали», а к миру могут привести иные подходы.

Захарова заявила, что Москва «готова работать на основе взаимопонимания времен Аляски», однако перед обсуждением новых инициатив, по ее словам, нужно «внести ясность в старое».

Она также утверждала, что во время встречи Рубио и Лавров договорились продолжать дипломатические контакты.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по вопросам активизации дипломатических усилий и поиска путей приближения мира.

23 июля Марко Рубио и Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин — Маниле. Переговоры продлились всего 35 минут и касались, в частности, войны в Украине.

Российские СМИ писали, что Лавров обсудил с Рубио «реальное положение дел» на фронте и заявил о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, сообщило, что российский диктатор Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Украиной и может пойти на эскалацию войны в ближайшие месяцы.