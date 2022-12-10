Россия готова передать США бывшего морпеха Уилана только в обмен на российского офицера ФСБ Красикова — CNN 10 декабря, 19:34 Бывший морской пехотинец Пол Уилан (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Россия отказалась освободить бывшего морского пехотинца Пола Уилана вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую обменяли 8 декабря, и готова это сделать только в обмен на отбывающего в ФРГ пожизненное заключение офицера ФСБ Вадима Красикова.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские власти.

Как отмечается, администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять осужденного россиянина на Уилана и находившуюся в российской тюрьме американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Однако морпех не стал участником обмена 8 декабря, когда в Москву, проведя более 10 лет за решеткой, вернулся один из самых известных преступников мира — Виктор Бут, заработавший миллионы, торгуя оружием там, где официальному Кремлю было неудобно это делать.

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Телеканал отметил, что США называли Москве имена нескольких российских заключенных в США, которых могла бы получить РФ.

Пол Цилан был задержан в Москве в конце 2018 года якобы за шпионаж. Он не признает вину, официальный Вашингтон также считает его невиновным.

В декабре 2021 года суд в Берлине приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В МИД Германии заявили, что убийство было совершено «по государственному заказу».

Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Российский режим объявлял его в розыск по обвинению в «терроризме». Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии совершили очередное покушение.

Убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В марте 2021 года украинские спецслужбы помогли подтвердить, что «Вадим Соколов» — это россиянин Вадим Красиков, связанный с ФСБ РФ. По информации журналистов-расследователей, Красиков служил в подразделении спецназа ФСБ Вымпел и участвовал в нескольких убийствах предпринимателей в России.