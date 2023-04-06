В каком регионе Беларуси Путин разместит ядерное оружие: прогноз белорусского журналиста 6 апреля, 17:31 Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле, 6 апреля (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Главный редактор Euroradio Павел Свердлов в интервью Radio NV спрогнозировал, в каком регионе Беларуси российский диктатор Владимир Путин разместит ядерное оружие.

«Я все же ставлю на Брестскую область, потому что она близка и к Польше, и плюс-минус близка к Литве, и что важно, это граничащая с Украиной область. Это возможность направить это тактическое ядерное оружие сразу во все стороны, и на запад, и на юг», — сказал Свердлов Radio NV.

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Журналист напомнил, что россияне уже используют для своих нужд военный аэродром в Лунинце в Брестской области, готовит мобилизованных на базах под Барановичами и имеет радиолокационную базу в Ганцевичах.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Белоруссии завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.