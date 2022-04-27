«При потере контроля над Крымом». Военный эксперт из Азербайджана рассказал, при каких условиях в РФ объявят мобилизацию — интервью 27 апреля, 23:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское руководство будет готово объявить мобилизацию только при потере контроля над оккупированным Москвой Крымом при наступлении украинских войск, рассказал в эфире Радио НВ Агиль Рустамзаде, военный эксперт из Азербайджана.

— Многие говорят, что этот саммит в Рамштайне на американской базе, что там фактически была создана антипутинская военная коалиция. Как вы оцениваете результаты этого саммита? Как вам кажется, как он повлияет на дальнейшее развитие событий с точки зрения войны против России?

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— Я также оцениваю вчерашнюю встречу в Рамштайне, что она будет иметь долговременные последствия не только для российско-украинского конфликта, но и повлияет в какой-то степени на судьбу РФ. Там были заложена дорожная карта цивилизованного мира в противодействии Украины РФ.

— Накануне этой встречи, это было 26 апреля, министр вооруженных сил Великобритании назвал легитимными удары Украины по объектам на территории России с целью «нарушить цепочки поставок, которые иначе прямо способствуют смерти и кровопролитию на украинской земле». А вот как это можно оценить?

— В принципе, тут все ясно. Вы находитесь в состоянии войны с РФ. А на войне все средства хороши. И он не сказал ничего такого необычного. Вся территория Беларуси, там до сих пор есть российские войска, вся территория Приднестровья также является законными целями для вашей страны. Потому что они представляют угрозу для вашей национальной безопасности. Не говоря уже о России.

— Это означает, что министр говорит о том, что мы можем использовать британское оружие для того, чтобы бить по территории России. Приведет ли это к эскалации конфликта, как вам кажется?

— Надо уточнить, что хотя и заявил английский министр, но осуществлять обстрелы по территории РФ вы будете американскими ракетами. Но это не меняет сути дела. В этом процессе Англия и Америка идут в тандеме. Но я не думаю, что какие-либо заявления или какие-либо поступки со стороны блока НАТО, также его отдельных членов, могут привести к эскалации конфликта. РФ, я считаю, что после достижения каких-либо определенных шагов захочет пойти на перемирие.

— Вы говорили там о том после 9 мая Россия потеряет свои наступательные возможности. На чем вы основываетесь?

— Вы знаете, я основывался на том, что украинская армия будет проводить параллельно с оборонительными операциями также и в некоторых местах наступательные операцие с целью разгрома российской армии. Но все, что мы видели за это время, это сдвиг графика. Все мы, военные эксперты, ошибаемся со сроками. Потому что Украина бережет свою армию, а российская армия старается тоже растянуть это время. Поэтому срок 9 мая уже автоматически не является критическим. Российская армия не предприняла широкомасштабное наступление на Донбассе, что могло бы привести к разгрому ее наступающих частей. На данный момент никаких из ряда вон выходящих событий, я не жду, что что-то произойдет 9 мая.

— Временная оккупация Херсонской области и частичный захват Мариуполя — это все-таки не является той победой, которую они могли бы предъявить на своих пропагандистских каналах 9 мая?

— Я думаю, что у них был сценарий на тот случай, когда они смогли бы добиться впечатляющих успехов на Донбассе. И запасной вариант у них все-таки есть. Они могут провести какие-либо мероприятия в Бердянске, Мелитополе, Херсоне и в Мариуполе. Так что российской пропаганде есть, что преподнести российскому зрителю. Если даже у РФ ничего не получится на Донбассе.

— Не смотря на то, что все-таки более важную роль играют гаубицы, те же дроны камикадзе, потому что нет линий фронта, нет вот этой линии столкновения. Как вы можете оценить, ведет ли современную войну Россия?

— Что касается способа ведения современных войн, наиболее перспективное и лучшее вооружения вам поставляют США. Они последние три-пять лет работали над концепцией бесконтактных войн, созданием войск нового типа. И они поставляют вам некоторые компоненты этой системы. При развертывании всех компонентов этой системы на территории Украины, Украина получит части и подразделения армии ХХI века. Это то, о чем я вам говорил без линии фронта. И это в корне меняет вообще саму суть войны. Но это не дело одного или двух годов.

— О каких сроках мы можем говорить? Как быстро это может произойти? Когда мы сможем вести эту бесконтактную войну?

Вы уже получили мобильные, мультикалиберные пусковые установки. Она может выполнять пуски ракет от 20 до 270 километров. Вот этими реактивными системами залпового огня, дронами камикадзе, а также гаубицами, которые активно-реактивными снарядами имеют дальность поражения 30 плюс, вы будете в состоянии осуществлять бесконтактную войну. Уже в перспективе одного, максимум двух месяцев.

— На ваш взгляд, общая мобилизация возможна в России? И если возможна, то при каких условиях?

— Я считаю, что на данный момент нет смысла РФ ни прибегать к применению тактического ядерного оружия, ни прибегать к мобилизации. РФ попытается вырулить, снизить уровень эскалации. Потому что российская армия имеет огромные проблемы как с обороной, так и с боеготовностью своих вооруженных сил. Эскалация этого конфликта путем добавления новых ресурсов ни к чему не приведет. РФ самой нужна передышка. Но ситуация может измениться, если украинская армия в перспективе начнет боевые действия на территории РФ, либо прибегнет к силовой деоккупации Крыма. Вот это может послужить толчком, как для применения тактического ядерного оружия, так и объявлению частичной или полной мобилизации.

— Вы считаете, что Путин не будет прибегать к таким сталинским методам, когда неважно, сколько людей и техники поляжет на полях битвы?

— Вы знаете, метод же требует материальной подпитки. Для того, чтобы развернуть общую мобилизацию, такой стране, как Россия, нужно пять месяцев. Мобилизация экономики, мобилизация всех ресурсов, для того, чтобы призвать, одеть, обуть и вооружить армию в два миллиона человек. И представьте, какие ресурсы нужны для этого. Частичную мобилизацию, может, кровь из носу, российская экономика потянет в течении месяца-двух. Но полную мобилизацию российская экономика в ее нынешнем состоянии не потянет. Россия не собирается объявлять тотальную войну. Общая мобилизация — это инструмент тотальной войны. Но тотальная война может быть начата при условиях, которые я обозначил ранее.

— Это если мы говорим о деоккупации Крыма. При чем мне кажется, что довольно серьезно это обсуждают в Украине в том числе. А вот если поговорить о возможных способах обороны именно Украины. Есть мнение экспертов о том, чтобы защитить север Украины, нужно вырыть ров, взорвать все мосты, заминировать весь периметр с севера. Как вам кажется, насколько это может быть эффективно для того, чтобы защититься от того, что российские войска вернутся на территорию, которую они уже оставили.

— Это нормальный процесс, война и военные действия непонятны для гражданского человека. Я постоянно слышу эти вопросы: атакуют Одессу, возьмут Киев, возьмут Чернигов. Вы поймите, у РФ весь её инструмент — это, скажем, 150 тысяч военнослужащих. Они вот воюют везде. Вот какие войска, откуда появятся, скажем, в Беларуси, чтобы снова атаковать Киев? Либо из каких мест, из каких стран появится группировка, скажем, 100 тысяч хотя бы, чтобы атаковать Одессу? Для этого российской армии из-под ударов украинской армии нужно скапливаться где-то в Беларуси, а война — это боевое противоборство двух сторон, вы им это позволите? Вместе с этим есть маленькая часть войск на территории Беларуси, но она не может представлять угрозу какому-нибудь городу. С ней разберется тероборона. Вы понимаете, у вас просто нет огневых средств. У вас мало огневых средств. Вот если бы сначала войны у вас было бы больше пушек, больше дронов, больше реактивных систем залпового огня. И в принципе, сейчас, если бы у вас было всего этого много, то вы покончили бы с этой российской группировкой на Донбассе в течении недели, в течении двух. Но все из-за того, что у вас этого нет, вы бережете, вы накапливаете резервы, и война обретает характер как бы позиционной войны. Это российское наступление никаким наступлением не назовешь. Это скорее всего позиционная война с какими-то мелкими тактическими вылазками.

— А какое дальнейшее развитие с их стороны?

— На счет сроков я не хочу снова ошибаться. Дело в том, что украинская армия не воюет в полную силу. Она не применяет весь спектр своих огневых возможностей. На это, видимо, есть причины. Поэтому это может быть и три недели, это может быть и четыре неделе. Но то, что российская группировка войск на территории Украины не имеет перспектив. Все, что она может сделать, скажем, в течении ближайшей недели-двух — это взять какое-то село. Это, скажем, подойти к Краматорску. Не взять, а подойти. Тем силовым ресурсам, тем количеством военнослужащих, и учитывая, что российская армия — это старомодная армия со старой тактикой и со старыми военно-техническими возможностями, она воюет войной классической конца 1980-х. И поэтому она не имеет возможностей какого-либо масштабного успеха ни на юге, где они сейчас зашевелились, ни на востоке.

— Как вам кажется, если проанализировать то, как они начинали эту войну, с трех сторон, большим количеством войск, что пошло не так?

— Я думаю, что все точные ответы на эти вопросы мы узнаем после войны. Но уже мы слышим сигналы, что в политической элите Украины, в военной элите Украины у них были люди, которые им обещали, что они сдадут Украину без боя. Вот это было основным доводом. Вот это привело к планированию войны, когда впереди войск шел ОМОН. Они не предполагали, что украинская армия будет сражаться. Они так думали. И соответственно, если они ошиблись, то изначально каких-либо перспектив у этого 200-тысячного войска на территории Украины не было.

— А если себе предположить тот вариант, когда некие политические элиты украинские обеспечивают то, что без боя российская армия берет Украину. Каким образом можно было бы контролировать Украину?

— Какие доводы были у тех людей, которые собирались сдавать Украину, и почему им поверили люди, которые приняли решение провести вот такую военную авантюру? Вот сбой именно там. Нужен фактаж. Он будет после войны. И со многими политическими экспертами, военными экспертами именно по этим вопросам. Почему поверили Медведчуку, что вся Украина ждет российскую армию? Почему? Потому что каналов принятия решений, каналов выдачи информации много. Вот это вопрос, наверное, мы на него ответ узнаем после войны.

— Вы же знаете, тема, которую очень активно обсуждали последние две недели, это непосредственно крушение этого крейсера Москва. Мы точно знаем, что для Путина очень важен символизм. Насколько это тяжелая с точки зрения символики утрата для репутации российской армии, российского флота?

— Огромная. Огромная репутационная и имиджевая потеря. Другой равнозначной именно репутационной, скажем так, потери еще не было. Равнозначной. РФ потеряла свой самый большой корабль, начиная с 1905 года. Она такой большой корабль не теряла во Второй мировой войне. И хотя с военной точки зрения это особой роли не играет, этот корабль не представлял активную угрозу для Украины. Этот корабль предназначен для уничтожения таких кораблей, как авианосец. И он осуществлял часть противовоздушной обороны. Но вот именно имиджевая и репутационная потеря, что затонул флагман Черноморского флота — это, конечно, сильный вопрос.

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