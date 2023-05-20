Эстония призывает запретить транзит европейских товаров через Россию 20 мая, 20:17 Кая Каллас призывает прекратить транзит европейских товаров через Россию, чтобы закрыть лазейку для обхода санкций (Фото:Пресс-служба/Гандаут через REUTERS)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала полностью запретить транзит товаров Европейского Союза через Россию.

Ее предложение прозвучало на фоне опасений, что всплеск торговли с третьими странами способствует уклонению РФ от санкций, сообщает Bloomberg.

Каллас сказала журналистам в Таллине, что экспорт из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Узбекистан вырос с прошлого года, но она сомневается, что многие товары были туда доставлены после транзита через Россию.

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В частности, Каллас сообщила, что с прошлого года эстонский экспорт полупроводников в Казахстан, Грузию и Кыргызстан вырос на 189%, 222% и 21 576% и призвала ЕС принять меры в этом вопросе.

«Проще всего было бы запретить транзит (через Россию — ред.) во все страны, которые граничат с Россией», — сказал Каллас, добавив, что нужно решение для всего ЕС, потому что «отдельная санкция Эстонии не решила бы проблемы, потому что экспорт просто переместился бы в другую приграничную страну».

Представители некоторых стран, граничащих с Россией, — Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы — встретились на этой неделе в Хельсинки, чтобы обсудить санкционные меры на своих границах. ЕС ищет способы закрыть лазейки в следующем раунде санкций против Москвы.

10 мая издание Financial Times сообщило, что во время транзита через Россию исчезли подсанкционные товары из Евросоюза на сумму более $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению.

В начале мая сообщалось, что ЕС обсуждает возможность запретить транзит товаров через РФ.