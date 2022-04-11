Россия еще до вторжения на самом высоком уровне планировала убийства гражданских в Украине — советник Байдена по нацбезопасности

11 апреля, 04:54
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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Убийства гражданских в Украине Россия запланировала еще до полномасштабного вторжения 24 февраля и это решение было принято на «высшем уровне». Об этом в интервью ABC News 10 апреля сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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По его словам, сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными, в частности в Буче, были «ужасающими, но не удивляли». Салливан сообщил, что данные американской разведки говорят о том, что Россия планировала это еще до начала полномасштабной войны.

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«Был план на самом высоком уровне российского правительства нападать на гражданских, которые выступят против вторжения», - подчеркнул он.

https://twitter.com/ThisWeekABC/status/1513137709887504384

Салливан признал, что некоторые убийства и другие преступления российские военные совершали без прямого приказа «сверху».

«Я думаю, что некоторые подразделения, участвовавшие в этих актах жестокости, этих зверствах, совершали эти военные преступления, даже без руководства сверху. Но не ошибайтесь, за большую проблему широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине несет ответственность Кремль и российский президент», - сказал он.

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Ранее Салливан заявил, что российский генерал Александр Дворников, возглавивший оккупационные войска РФ в войне против Украины, продолжит совершать жестокие атаки против мирных жителей.

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Теги:   Владимир Путин Джо Байден Джейк Салливан Война России против Украины

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