Страна-агрессор Россия готова допустить европейских чиновников к участию в мирных переговорах по Украине лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине. Об этом 13 ноября сообщает Институт изучения войны (ISW).

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер объявили о привлечении Европы к следующим мирным переговорам.

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Однако Москва соглашается на участие Европы в мирных переговорах лишь в той мере, в какой это касается усилий России, направленных на демонтаж архитектуры безопасности в Европе, сложившейся после холодной войны, пишет ISW.

Аналитики отмечают, что Россия продолжает настаивать на том, чтобы Европа полностью согласилась с первоначальным требованием РФ от 2021 года о расформировании части НАТО.

13 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может обсуждать участие европейцев в переговорах лишь тогда, когда ей станут понятны их «подлинные» намерения и готовность содействовать мирному процессу. Помощник Путина Юрий Ушаков 12 ноября заявил, что европейские представители должны договориться о параметрах новой архитектуры безопасности. Ушаков также обозначил основные давние требования РФ — прекращение расширения НАТО и возвращение Альянса к конфигурации 1997 года — те самые ультиматумы, которые Россия выдвинула в 2021 году.

«Кремль продолжает выдвигать условия участия Европы в будущих мирных переговорах — на своих условиях, которые фактически сводятся к роспуску НАТО, — и не желает допускать европейские государства к участию в усилиях по прекращению войны в Украине или к выработке послевоенных гарантий безопасности для Украины», — отмечается в анализе ISW.

13 ноября Politico писало, что европейские лидеры спорят о том, кто будет представлять Европу на мирных переговорах, и разделились как минимум на три лагеря.

Однако впоследствии, во время саммита в Дублине, лидеры ЕС всё же договорились, что институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша — будут совместно представлять Европу на переговорах о завершении войны в Украине.

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По данным ряда СМИ, российская делегация на переговорах в Абу-Даби, а также Путин во время встречи с представителями Трампа в Москве 12 ноября, повторили давнее требование о сокращении НАТО до границ 1997 года, что означало бы вывод войск Альянса из Финляндии, Польши и стран Балтии.