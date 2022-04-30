Россия должна заплатить за разрушение Украины — экс-министр финансов Яресько 30 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру в городах Украины: сильнее всего пострадал Мариуполь (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российская Федерация должна заплатить за разрушение Украины, эти средства пойдут на строительство новой современной инфраструктуры, считает экс-министр финансов Украины в 2014−16 годах Наталья Яресько.

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Во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности Яресько подчеркнула, что Украине понадобятся большие средства на восстановление.

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«Это деньги российских олигархов, деньги за арестованные активы России за границей и так далее. Через правовой процесс, который должен начаться уже сейчас», — сказала она.

Экс-министр отметила, что в Соединенных Штатах сейчас рассматриваются законодательные акты, касающиеся олигархов.

«Но нужно расширить законодательство, чтобы репарации для Украины были более широкими и глубокими. Это может быть и специальный какой-то налог и тому подобное», — отметила она.

Наталья Яресько также считает, что Украине необходима поддержка Большой семерки и Большой двадцатки для восстановления страны.

«План Маршалла — это один донор, поэтому его очень легко координировать. И это должно быть такое сотрудничество, которое будет включать в себя десятки факторов, десятки источников финансирования», — сказала она.

Яресько подчеркнула, что средства на восстановление должны тратиться по прозрачной процедуре.

«Необходимо повышать уровень взаимного доверия. В частности, между украинцами самими, а также между Украиной и донорами. Для того чтобы эти деньги использовались честно, прозрачно и эффективно», — резюмировала она.

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