Война в Украине должна стать стратегическим поражением Кремля и уроком для тех, кто хочет ему подражать — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины должна стать для Кремля стратегическим поражением.
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В ходе выступления в Сенате США он также подчеркнул, что поражение РФ в Украине должно послужить мощным уроком для тех, кто хочет ей подражать.
По словам Блинкена, агрессивная война России подчеркнула силу и целеустремленность американской дипломатии.
«Наша дипломатия собирает союзников и партнеров в мире, чтобы присоединиться к нам в поддержку Украины в оборонной, экономической, гуманитарной сферах, увеличении расходов Кремля, укреплении нашей коллективной безопасности и обороны и уменьшении глобального влияния войны, включая кризисы с беженцами и продовольствием», — сказал он.
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