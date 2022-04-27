Война в Украине должна стать стратегическим поражением Кремля и уроком для тех, кто хочет ему подражать — Блинкен 27 апреля, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России против Украины должна стать для Кремля стратегическим поражением.



Война России против Украины — главные события 27 апреля

В ходе выступления в Сенате США он также подчеркнул, что поражение РФ в Украине должно послужить мощным уроком для тех, кто хочет ей подражать.

Видео дня

По словам Блинкена, агрессивная война России подчеркнула силу и целеустремленность американской дипломатии.

«Наша дипломатия собирает союзников и партнеров в мире, чтобы присоединиться к нам в поддержку Украины в оборонной, экономической, гуманитарной сферах, увеличении расходов Кремля, укреплении нашей коллективной безопасности и обороны и уменьшении глобального влияния войны, включая кризисы с беженцами и продовольствием», — сказал он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.