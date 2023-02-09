Агрессор просчитался. Россия должна прекратить абсурдно называть себя «жертвой» — заявление ЕС 9 февраля, 06:43 Владимир Путин (Фото:Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Россия должна прекратить абсурдные заявления, будто она является «жертвой». Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины почти год назад.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза по агрессии Российской Федерации против Украины, вынесенном во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

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«Уже почти год Россия ведет целенаправленную, ничем не спровоцированную, неоправданную агрессивную войну против Украины. Тот факт, что эта российская агрессия незаконна согласно международному праву, не вызывает никаких сомнений. Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ. Российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является "жертвой". Россия является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот», — говорится в заявлении.

Отмечается, что трагические 350 дней после начала полномасштабной войны являются «ярким свидетельством серьезного просчета Кремля по вторжению в Украину»: «Тем в России, кто еще год назад готовился к параду в Киеве, пришлось быстро изменить свои планы».

ЕС утверждает, что заявления Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.

"Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и своего европейского будущего. В крепком единстве, также недооцененном Кремлем, мы вместе с нашими международными партнерами решили поддержать Украину, предоставив ей, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, средства для самозащиты. Это было и есть правильное решение», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз указывает, что РФ должна немедленно прекратить зверства, которые она творит в Украине.

"Пока Россия не демонстрирует никакой подлинной готовности к переговорам по справедливому и устойчивому миру. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского и обязуемся активно работать с Украиной над реализацией плана по 10 пунктам», — добавили в Евросоюзе, заверив, что его члены полны решимости поддерживать Украину, жертву российской агрессии, столько, сколько потребуется.

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