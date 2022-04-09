Представляет угрозу. Кулеба призвал лишить Россию членства в ОБСЕ

9 апреля, 07:40
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Россию нужно выдворить из ОБСЕ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Россию нужно выдворить из ОБСЕ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лишить РФ членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В своем аккаунте в Twitter он отметил, что неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1512492389138677764

«Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе», — добавил Кулеба.

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По его словам, если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и выдворить Россию.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационные поезда. Оккупанты применили кассетные бомбы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений страны-агрессора.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия ОБСЕ Российская агрессия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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