Развалить Россию мало, ее надо разбить — историк 3 декабря, 10:47 Уничтоженный российской ракетой жилой дом в Днепре (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Историк, профессор Украинского католического университета, Ярослав Грицак в интервью Радио НВ рассказал, что Россию мало развалить — ее надо разбить.

«Мой тезис о том, что развалить Россию мало и это невозможно, надо разбить Россию. А это две разные вещи. Потому что „разбить Россию“ означает изменить ее политическое устройство и радикально изменить. Сама она этого не может сделать. Она может сделать это только под диктовкой и давлением», — сказал Грицак Радио НВ.

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Историк подчеркнул, что не видит в России человека, чей приход к власти устроил бы украинцев.

«Даже с оппозицией, если бы у нее были шансы, не думаю, что нам было бы легко разговаривать. Потому что оппозиция до сих пор не говорит очень важные вещи, потому что оппозиция до сих пор четко не признала, чей Крым и чей Донбасс. А это вводное условие для любых разговоров», — отметил он.

Другие варианты — приход к власти нового «альфа-самца» вместо российского диктатора Владимира Путина или кого-то из «старой элиты» — бывшего окружения Путина, кто скажет, что «мы не виноваты, это он виноват, а мы на самом деле пушистые, давайте разговаривать с нами, давайте держаться вместе, давайте помогать России, потому что она распадется, будет гражданская война», Грицак тоже считает неприемлемыми.

В случае реализации последнего варианта, по мнению историка, Запад может оставить Россию такой, какая она есть и она снова станет угрозой для Украины «через 25 лет».

Также он опасается, что в этом случае голос Украины не будет услышан, и она останется в тени этого российского проекта — вместо того чтобы помогать Украине, будут помогать России.

В среде российских либералов и оппозиционеров все чаще звучит идея о послевоенном "плане Маршалла для России", а не только для Украины — якобы для того, чтобы избежать реваншистских настроений в РФ.

