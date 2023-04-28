«Запредельный уровень сюрреализма». Детоубийцы председательствуют в Совбезе ООН и пишут об обстрелах домов «точно в цель» — Левин 28 апреля, 16:11 NV Премиум Спасатели несут тело погибшего человека вблизи пораженного российской ракетой жилого дома. Умань, Черкасская область, Украина, 28 апреля 2023 года. (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Председательство России в Совбезе ООН уже называли «морально отвратительным» и таким, которое «пахнет, как мертвячиной».

Но на фоне ракетных обстрелов украинских домов, это выглядит как запредельный уровень сюрреализма, считает военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Видео дня

Поэтому теперь, считает эксперт, Украина должна получить любое вооружение от Запада, о котором только попросит Генштаб. Больше Левин рассказал в интервью Radio NV.

Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Несколько месяцев назад, когда меня спрашивали, когда это все закончиться, я говорил, что пока идет полномасштабная война ракетный террор будет продолжаться. К сожалению, будут еще попадания.

И какие бы противовоздушные или противоракетные средства Украине не передавали, никакое ПВО, ПРО не закрывает на 100% небо. Это надо иметь в виду.

Ракетный террор был, продолжает оставаться, к сожалению.

Министерство обороны [РФ] написало: «Точно в цель». Это запредельный уровень цинизма.

Там же были задействованы какие ракеты? Х-101. Это оружие, которое они стараются использовать ограничено, для каких-то определенных ударов. То есть, если мы предположим, будем допускать, что в силу нехватки или плохого качества комплектующих ракеты сошли с курса, вы не будете писать «точно в цель».

То есть не важно, какой результат, какие ракеты используют, какие-нибудь ракеты С-300 для терроризирования или точные ракеты для нанесения ударов, в конечном итоге все одно — это просто террор против населения Украины по итогу. И никакой рефлексии с их стороны. Как будто не существует никаких ни ограничений, ни правил ведения войны, ни международных договоренностей.

Это особо феерично на фоне того, что сейчас они главенствуют в [Совете Безопасности] ООН. Это запредельный уровень сюрреализма.

Много детей погибло. По-моему, уже трое: девочка в Днепре и двое в Умани. Детоубийцы по факту.

Когда детоубийцы пишут «точно в цель» — не какие-то их Z-патриоты, а их официальный орган — Министерство «обороны» — важны несколько моментов.

Первое. Какие бы ни были ограничение или моральные, политические, субъективные блоки на поставку вооружений, Украина должна получить все. Все, что она захочет, в чем она будет нуждаться. Все, что попросит Генштаб Украины, включая самолеты F-16 и так далее. Больше никаких не может быть отговорок или сложностей.

Часто говорят, Пентагон в частности, «это сложно, это долго». Нет, это все отговорки. Все должны дать.

Второе, очень важное. Такие международные институции, как ООН, должны прекратить свое существование, пересобраться заново. Про это еще президент Зеленский говорил в прошлом году, что если ООН не справляется со своими функциями, то зачем она нужна.

И сейчас, когда происходит такой уровень сюрреализма, и фактически детоубийцы возглавляют один из главных органов, который должен соблюдать безопасность в планетарном масштабе, это говорит не просто о некомпетентности, а о том, что наступает новая эпоха. Все старое должно просто умереть, уйти.

Я очень надеюсь, что Украина будет в авангарде этой перезборки, которая будет в будущем.

Но возвращаясь к вопросу, это террор, как на это не посмотреть: ошиблась ракета или нет, специально или нет. Это ракетный террор против гражданского населения и уничтожение мирного населения, включая детей.