«Данные нашей разведки». Россия депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч граждан Украины — Верещук

20 июня, 19:00
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Мариупольцы, вывезенные Россией в Таганрог (Фото:REUTERS / Sergey Pivovarov)

Мариупольцы, вывезенные Россией в Таганрог (Фото:REUTERS / Sergey Pivovarov)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

«У меня есть цифра сколько депортировано в целом (украинцев в Россию — ред.) и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду… Они говорят о почти 2 млн человек. Данные нашей разведки говорят о том, что это приблизительно 1 млн 200 тыс. человек», — сказала Верещук на брифинге вечером 20 июня, передает Интерфакс-Украина.

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По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

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13 июня в Донецкой ОВА заявили, что Россия депортировала из Мариуполя больше 50 тысяч жителей.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российско-украинская война Ирина Верещук депортация Война России против Украины

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