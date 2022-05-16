«Вынуждены признать». Поведение России равносильно одностороннему отказу от соглашения о сотрудничестве с НАТО 1997 года — МИД Германии

16 мая, 09:42
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Поведение страны-агрессора России равносильно одностороннему отказу от соглашения о сотрудничестве с НАТО 1997 года, заявила в министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Об этом сообщает Reuters.

«Российское правительство ясно дало понять, что Основополагающий акт Россия-НАТО для него больше ничего не стоит. Поэтому теперь мы вынуждены признать, что этот основополагающий акт также был расторгнут в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», — сказала она.

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Соглашение было разработано для укрепления доверия и ограничения силового присутствия обеих сторон в Восточной Европе. НАТО приостановило практическое сотрудничество с Россией в 2014 году после оккупации Крыма.

Россия приостановила работу своей миссии при НАТО и закрыла офис альянса в Москве в октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Германия Война России против Украины

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