Ракетным ударом по Яворовскому полигону Россия подала сигнал Западу — журналист The Guardian 14 марта, 04:05 Цей матеріал також доступний українською В результате авиаудара по Яворивскому полигону погибли девять военнослужащих (Фото:Международный центр миротворчества и безопасности)

Ракетным ударом по Яворивскому полигону во Львовской области Россия подает сигнал. Но нападать на страну-члена НАТО Польшу не собирается.

Об этом пишет редактор отдела по защите и безопасности The Guardian Дэн Саббаг.



Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность нападения на доставляющие вооружение для Украины конвои как на «законные цели». Яворивский полигон находится рядом с самым прямым маршрутом между аэропортом Жешув, куда приходит вооружение Запада, и Львовом.

The Guardian пишет, что несмотря на риторику Рябкова, прямое нападение России на Польшу — страну НАТО — маловероятно при каких-либо обстоятельствах.

Утром 13 марта российские войска выпустили по Яворивскому полигону во Львовской области восемь ракет. В результате авиаудара погибли 35 военнослужащих, более 100 человек получили ранения.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.

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