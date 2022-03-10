Лавров: Армия РФ целенаправленно нанесла удар по роддому в Мариуполе 10 марта, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Армия РФ целенаправленно нанесла удар по роддому в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров подтвердил, что российские оккупанты сознательно и целенаправленно нанесли удар по роддому и детской больнице в Мариуполе.



После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Лавров заявил, что Россия считала роддом в Мариуполе военной целью: якобы он был «захвачен» полком Азов.

Лавров утверждает, что оттуда «выгнали всех рожениц и персонал».

Он сказал, что видел репортажи из Мариуполя, которые свидетельствуют об обратном, ведь камеры показали, что роженицы были и получили ранения, но считает их «манипуляцией».

Лавров заявляет, что СМИ необъективно освещают ситуацию.

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