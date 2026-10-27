Экспертка Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в интервью Radio NV заявила, что для России будет критичным сохранить свое влияние в Сербии в газовой сфере после поражения Александара Вучича на выборах.

В эфире Radio NV Шимкевич заявила, что Россия вряд ли будет давить на новое сербское правительство напрямую.

«В принципе, Сербия со своим единственным НПЗ и другими газотранспортными объектами является частью договоренностей между Соединенными Штатами и Россией. Это касается не только Сербии, но и соседнего Лукойла, очень активно работающего в Румынии и Болгарии. То есть сербам придется согласиться на эти правила игры и договоренности, которые будут касаться сербской нефтяной промышленности, российско-сербской компании. Просто придется согласиться», — объяснила аналитикиня.

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Она подчеркнула, что россияне не собираются уходить с газового рынка Сербии.

«Конечно, для России сохранить свое влияние в Сербии именно в газовой сфере критично, и это будет предметом торгов между Вашингтоном и Москвой. Сербия будет вынуждена это принять, тем более что новое правительство достаточно быстро не сформирует своего видения, как должна выглядеть внешняя политика и что делать вообще с российским присутствием на газовом рынке», — сказала Шимкевич.

По ее словам, новое правительство Сербии может прийти к выводу о необходимости диверсификации поставок газа не ранее, чем через несколько месяцев или полгода, и это будет перспектива уже 2027 года.

Выборы в Сербии — главное

Досрочные парламентские выборы, объявленные на тот момент президентом Сербии Александаром Вучичем в сентябре, прошли после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

Трагедию восприняли как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.

При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным. Санкции против России она так и не ввела, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.

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26 октября один из представителей Студенческого списка, профессор Йово Бакич, заявил, что эта политическая сила не планирует вводить санкции против России и остановит экспорт оружия в зоны боевых действий, в частности через западных посредников, передававших его Украине.