Для РФ критично сохранить влияние в Сербии в газовой сфере, это будет предметом торга с Вашингтоном — Шимкевич
Россия поставляет газ в Сербию через газопровод Турецкий поток (Фото: Gazprom.com)
Экспертка Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в интервью Radio NV заявила, что для России будет критичным сохранить свое влияние в Сербии в газовой сфере после поражения Александара Вучича на выборах.
В эфире Radio NV Шимкевич заявила, что Россия вряд ли будет давить на новое сербское правительство напрямую.
«В принципе, Сербия со своим единственным НПЗ и другими газотранспортными объектами является частью договоренностей между Соединенными Штатами и Россией. Это касается не только Сербии, но и соседнего Лукойла, очень активно работающего в Румынии и Болгарии. То есть сербам придется согласиться на эти правила игры и договоренности, которые будут касаться сербской нефтяной промышленности, российско-сербской компании. Просто придется согласиться», — объяснила аналитикиня.
Она подчеркнула, что россияне не собираются уходить с газового рынка Сербии.
«Конечно, для России сохранить свое влияние в Сербии именно в газовой сфере критично, и это будет предметом торгов между Вашингтоном и Москвой. Сербия будет вынуждена это принять, тем более что новое правительство достаточно быстро не сформирует своего видения, как должна выглядеть внешняя политика и что делать вообще с российским присутствием на газовом рынке», — сказала Шимкевич.
По ее словам, новое правительство Сербии может прийти к выводу о необходимости диверсификации поставок газа не ранее, чем через несколько месяцев или полгода, и это будет перспектива уже 2027 года.
Выборы в Сербии — главное
Досрочные парламентские выборы, объявленные на тот момент президентом Сербии Александаром Вучичем в сентябре, прошли после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.
Трагедию восприняли как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.
При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным. Санкции против России она так и не ввела, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.
26 октября один из представителей Студенческого списка, профессор Йово Бакич, заявил, что эта политическая сила не планирует вводить санкции против России и остановит экспорт оружия в зоны боевых действий, в частности через западных посредников, передававших его Украине.