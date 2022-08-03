«Производство Байрактаров в РФ». Посол Украины поставил точку в скандальной истории 3 августа, 14:55 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Иране, 19 июля (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Посол Украины в Турции Василий Боднарь в интервью Радио НВ поставил точку в скандальной истории о желании России производить Байрактары.

«Сначала было заявление Халука Байрактара для CNN о том, что они не будут никогда поставлять в Россию никаких Байрактаров. Второе — президент Эрдоган заявил, что ему Путин предлагал такое сотрудничество, но не было никаких обещаний или обязательств. Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Байрактаров или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется», — рассказал посол.

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Он добавил, что этот вопрос содержит «определенный эмоциональный элемент», но для Украины важно, «чтобы Турция была надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны».

«И она по сей день таковой остается», — заверил Боднарь.

26 июля российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

Ранее исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров подготовил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией, который позволит построить завод по строительству и обслуживанию беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

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