Россия прибегает к неизбирательным артобстрелам по Украине из-за нежелания рисковать своими самолетами — Минобороны Британии

17 мая, 09:28
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Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары в ближайшие недели (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары в ближайшие недели (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

По данным Минобороны Великобритании, Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары по Украине в ближайшие недели.

В ведомстве отметили, что РФ прибегает ко все большему использованию неизберательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих линий фронта.

Видео дня

По оценкам британского министерства обороны, в Черниговской области к северу от Киева около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время остановленного в итоге российского наступления на украинскую столицу. 80% ущерба нанесено жилым домам.

https://www.youtube.com/embed/dHlkrVoLo0c

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и ущерба гражданской инфраструктуре.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1526422852337115136
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Артиллерийский удар Война России против Украины

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