Россия больше никогда не должна иметь возможности вести войну — глава МИД Германии 2 мая, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции Запада должны быть направлены на ослабление экономики России, чтобы она не смогла начать новую войну.

Война России против Украины — главные события 2 мая

«Конечно, я хочу, чтобы Россия никогда больше не вела агрессивную войну в нарушение международного права. Вводя санкции, мы способствуем тому, чтобы дальнейшие военные действия силами России в других регионах в ближайшие несколько лет были невозможны», — приводит слова Бербок DW.

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По ее словам, из-за своей агрессивной войны и западных санкций Россия терпит такой вред, что не сможет встать на ноги «в течение многих лет». Таким образом, Владимир Путин в конце концов ослабляет свою собственную страну.

Немецкий министр подчеркнула, что сплоченность Запада имеет большое значение, поскольку нельзя быть уверенным в том, что еще сделает Россия. Путин не исключил возможности нападения как на Молдову, так и на страны Балтии, напомнила она.

«Если мы с этим будем мириться, то будет больше», — отметила Бербок, имея в виду российское вторжение в Украину.

По ее словам, поскольку нельзя быть уверенным в том, какими будут следующие шаги России, сейчас необходимо инвестировать в безопасность государств-партнеров и вместе стоять за мир.

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