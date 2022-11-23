Россия больше не сможет выиграть эту войну, это очевидно — Шольц 23 ноября, 23:01 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает очевидным, что Россия не сможет выиграть войну против Украины и призвал диктатора РФ Владимира Путина прекратить бессмысленные убийства.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По словам канцлера, война Путина «больше не может быть выиграна на поле боя, это кажется очевидным».

Шольц призвал Путина «прекратить бессмысленные убийства, полностью вывести свои войска из Украины и согласиться на мирные переговоры с Украиной». Он также прокомментировал последние ракетные обстрелы украинской инфраструктуры.

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«Это не только невыносимо, но и вопиющее нарушение международного права. Россия уже несколько недель сбрасывает бомбы на гражданскую инфраструктуру в Украине», — сказал Шольц.

По его словам, действия России еще раз показывают, «насколько безжалостен» Путин.

Ранее Шольц призвал быть готовым к эскалации войны России против Украины из-за растущих неудач войск РФ.

Сегодня российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек. Всего в Украине РФ сегодня нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.