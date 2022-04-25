«Формула ослабления России». Цель коалиции Украины и Запада состоит в том, чтобы Москва больше не совершила агрессии против Киева — Пионтковский 25 апреля, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Цель союза и сотрудничества Украины и государств Запада состоит в том, чтобы Россия больше никогда не могла совершить агрессию против государства-соседа, пишет в колонке для НВ российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Украина своей победой считает, конечно, полное установление своей территориальной целостности. И вот заявление американских лидеров очень важно при двух обстоятельствах. Во-первых, они выражают полную уверенность в победе Украины, готовность содействовать этой победе поставками необходимого вооружения. А во-вторых, они уже задумываются над эндшпилем этой войны. Ведь это обращение к российскому народу — в чем цель военной уже коалиции Украины и Запада. Откровенно будем говорить — Запад, конечно, участвует в этой войне, снабжая ключевыми вооружениями. Эта формула — чтобы Россия ослабла, чтобы не могла совершать дальнейшие агрессии — это очень важно», — пишет автор.

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По его словам, Путин внушил большинству российского народа, что Запад и Украина представляют экзистенциальную угрозу для России — хотят уничтожить Россию.

«Нет. Украина и Запад не хотят уничтожить Россию Они хотят от нее только одного, чтобы она не могла больше совершать агрессию против Украины. Это очень важные вещи. В сознании российского народа следует разделить судьбу Путина и судьбу России. Потому что судьба Путина, конечно, в случае победы Украины, в которой сейчас так уверены в самой Украине и Запад — незавидна. Путин потеряет и власть, и, возможно, избавится и от жизни», — подытожил российский историк.

Понедельник, 25 апреля – 61-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне в Украину прибыли глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин, которые встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это визит наивысшего уровня с участием американских чиновников.

Тем временем российские войска продолжают наступление на востоке Украины. Его цель, как напомнили в Генштабе ВСУ, утром 25 апреля — «разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом».

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