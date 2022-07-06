«Уволятся и уйдут». Почему Россия не проводит ротацию контрактников в Украине — израильский офицер

6 июля, 20:15
Российские офицеры во время своего выпускного из Автобронетанкового инженерного института в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские офицеры во время своего выпускного из Автобронетанкового инженерного института в Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, почему Россия не проводит ротацию контрактников, воюющих в Украине.

Он отметил, что Институт изучения войны сообщил, что после захвата Северодонецка и Лисичанска российские войска остановились на оперативную паузу, потому что они измотаны, так как у них не проходит ротация.

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«Они не вывели тех контрактников, которые [на фронте] с начала войны. Их не выводят по одной простой причине: они просто сразу уйдут. У них же военного положения нет, нет закона о дезертирстве. Они боятся выводить Вооруженные силы из Украины, потому что понимают, что они уволятся и уйдут», — объяснил Левин.

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2 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что в России уволили сотни солдат из-за отказа участвовать в войне против Украины на ранних этапах. Причем, по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, это число может быть намного больше.

С начала российского вторжения в Украину Россия потеряла около 36,5 тысячи своих военных.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российские военные Контрактники Ротация Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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