Вопрос жизни. Почему весь мир нервничает из-за блокады украинского морского экспорта и как ее можно снять — обзор западных СМИ 31 мая, 09:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Морской порт Одессы (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Российская блокада морских портов Украины, где находятся миллионы тонн сельскохозяйственной продукции, угрожает миру продовольственным кризисом. Иностранная пресса проводит исторические параллели и предлагает варианты выхода из ситуации.

Россия оккупировала или заблокировала все морские порты Украины, через которые та экспортировала зерно в Тунис, Египет и ряд других стран. В результате здесь застряло около 22 млн тонн продовольствия, пишет британская газета The Guardian .

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Из-за войны украинская сельскохозяйственная отрасль сталкивается с массой проблем, признает в комментарии изданию 42-летний фермер Игорь Шумейко из села Великий Дальник в Одесской области. Он выращивает пшеницу и подсолнечники на площади 1 тыс. га. Обычно, собрав урожай, предприниматель отправлял его грузовиком за 25 км в одесский порт, откуда тот продолжал свой путь морем. Теперь Шумейко не знает, что делать с зерном. Есть и другая проблема — дефицит удобрений, поставляемых через Одессу. Но несмотря ни на что фермер не теряет оптимизма.

«Я был на своей земле, когда началось вторжение. Россияне думают, что мы — рабы. Но наши ребята их отсюда выкинут», — говорит он.

Сейчас оккупанты захватили азовские порты Мариуполь и Бердянск и пытаются закрепиться на острове Змеиный, который является стратегической базой для контроля за судоходством в проливе Дарданеллы. Российский диктатор Владимир Путин предлагает открыть морской коридор при условии снятия с России некоторых санкций, а также обвиняет Украину в минировании собственных портов. Но на Западе подобные манипуляции быстро разоблачают. Украина была вынуждена применить морские мины «из-за сохраняющейся вероятной угрозы десантных нападений России с Черного моря», подчеркивают в Министерстве обороны Великобритании.

Разблокировка украинского морского экспорта уже стала первостепенным вопросом мировой повестки дня. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что миллионы людей погибнут, если украинские порты останутся заблокированными. В эти выходные канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой Кремля пытались убедить его снять блокаду. Впрочем, безрезультатно. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский обсудил этот и другие вопросы с британским премьером Борисом Джонсоном.

По мнению Андрея Загороднюка, эксминистра обороны Украины, к разблокированию портов необходимо привлечь военные корабли иностранных государств, в частности Турции и Великобритании. Они, по его мнению, должны создать в северо-западной части Черного моря нечто вроде свободной от полетов зоны в небе.

«Украина — аграрная сверхдержава, — цитирует Загороднюка The Guardian. — Это наша проблема номер один. Это вопрос выживания страны. Без зерна экономика остановится и угаснет. Это касается не только нас. Речь идет о глобальной ситуации. Мы говорим о голоде огромных масштабов».

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Украинские фермеры понимают, что простого пути решения проблемы с экспортом их продукции не существует. Ведь Беларусь, которая поддерживает Путина, вряд ли будет способствовать перевозкам без отмены западных санкций. Польша использует другие колеи, что делает экспорт по железной дороге дорогим. А ключевой сухопутный путь на юго-запад и Румынию перекрыт из-за многочисленных российских ракетных обстрелов моста через Днестровский лиман в районе Затоки. Часть сельхоз-экспорта можно было бы направить через украинский порт Измаил на реке Дунай, но высокие цены на дизельное топливо делают этот вариант дорогим для фермеров.

По словам Петра Обухова, депутата Одесского городского совета, с которым пообщалась The Guardian, вывезти из Украины урожай прошлого года очень сложно — необходимо разблокировать порты. «Да даже если бы Путин умер и война прекратилась, на то, чтобы перевезти зерно, понадобилось бы полгода», — считает он.

Оккупанты же не теряют времени: из захваченных в начале вторжения районов Запорожья и Херсонской области они воруют как зерно, так и сельскохозяйственную технику. Спутниковые снимки свидетельствуют, что они уже погрузили тысячи тонн продовольствия на суда в Крыму и продали его за границу, в том числе в Сирию. Эта кража имеет болезненный исторический отголосок, пишет издание. В 1932—1933 годах от сталинского голодомора в Украине погибли около 4 млн человек. И это преступление имело политический аспект, ведь имело целью сломить поддержку украинской независимости.

Исторические параллели проводит в своей колонке для американского издания Bloomberg и Джеймс Ставридис, адмирал армии США в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО. В частности, он вспоминает, как в 1987—1988 годах, будучи офицером эсминца, участвовал в операции Твердые намерения (Earnest Will) в Персидском заливе. Тогда иранцы в ходе так называемой танкерной войны с Ираком пытались перекрыть крайне важный Ормузский пролив. И чтобы защитить поставки нефти, американские военные корабли начали сопровождать танкеры на пути через пролив.

Операция отобрала у иранцев рычаги влияния и оказала существенное влияние на геополитику и поставки энергии, подчеркивает Ставридис. И предлагает: поскольку теперь мир постигает дефицит продовольствия из-за незаконной блокады украинских портов со стороны России, США и их союзники должны рассмотреть подобный вариант реагирования. Ведь действия агрессора не только нарушают международное право, но и могут повлечь за собой голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где ситуация и без того сложная и нестабильная.

С 25 тыс. моряков, приблизительно 40 надводными военными кораблями и семью подводными лодками флот России (даже несмотря на потерю флагманского крейсера Москва) остается мощнейшим флотом в регионе. При этом у Украины практически нечего ему противопоставить. В такой ситуации Кремль использует стратегию, напоминающую так называемый план Анаконда — блокировку южных портов во время гражданской войны в США, за счет которой силы Севера пытались задушить торговую активность южных штатов, отмечает американский военный.

Поскольку США и союзники не согласятся с предложением Путина снять блокаду в обмен на снятие санкций, актуальной идеей является эскорт торговых судов — например, силами коалиции нескольких стран. Среди них могут быть США, Великобритания, Франция и, возможно, черноморские Турция, Румыния и Болгария, рассуждает Ставридис. Тем более, во флоте НАТО есть тральщики для разминирования, которые могли бы обезопасить путь судов. Между тем организацию работы со странами-перевозчиками и международными торговыми компаниями могла бы взять на себя Международная морская организация (IMO) со штаб-квартирой в Лондоне.

Россия вряд ли решится атаковать корабли НАТО в международных водах, но если такое маловероятное нападение и произойдет, агрессор получит пропорциональной силы ответный удар, пишет Ставридис. И заключает: мир достиг переломного момента и должен предупредить грядущий продовольственный кризис, поэтому союзникам следует рассмотреть подход в стиле миссии Твердые намерения.

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