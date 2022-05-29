«Попытка добиться ослабления санкций свидетельствует о действенности». Британия отреагировала на условия РФ по вывозу украинского зерна из портов 29 мая, 13:18 Цей матеріал також доступний українською Из-за блокирования Россией портов остановился экспорт грузов из Украины, в том числе зерна и другой сельскохозяйственной продукции (Фото:pixabay/pexels)

Россия показала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей, считают в Минобороны Великобритании. Там отреагировали на условия агрессора по вывозу украинского зерна из портов.



Война России против Украины — главные события 29 мая

В новой сводке разведки напомнили, что 25 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, но в обмен на отмену санкций и разминирование территории вокруг Одессы.

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«Просьба Руденко к Украине разминировать соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории», — заявили в британской разведке, добавив, что таким образом РФ также хочет переложить свою ответственность за кризис на Запад.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Поэтому остановился экспорт грузов из Украины, в частности зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов, приводит к общей продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20—30%. США отвергают предложения России по отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

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