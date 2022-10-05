ВСУ приближается к Луганской области: российское руководство обеспокоено — британская разведка 5 октября, 09:19 Британская разведка сообщила об успешном контрнаступлении ВСУ на двух направлениях (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в Харьковской области Украина закрепилась на значительном участке территории к востоку от реки Оскол. Украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

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«Весьма вероятно, что теперь Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению запасов своих подразделений на востоке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, об аннексии которой РФ заявила в прошлую пятницу.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман Донецкой области от оккупантов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная.

