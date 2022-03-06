В российском Минобороны пригрозили нанести удары по украинским предприятиям оборонного комплекса
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК (Фото:Минобороны РФ)
Российское министерство обороны анонсировало новые удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
«В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточным оружием поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам», — говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.
Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий.
В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины якобы заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику.
Там также заявили, что им известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.
"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как привлечение этих государств к вооруженному конфликту", - говорится в заявлении министерства оккупантов.
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