В российском Минобороны пригрозили нанести удары по украинским предприятиям оборонного комплекса 6 марта, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК (Фото:Минобороны РФ)

Российское министерство обороны анонсировало новые удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

«В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточным оружием поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам», — говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.

Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий.

В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины якобы заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику.

Там также заявили, что им известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как привлечение этих государств к вооруженному конфликту", - говорится в заявлении министерства оккупантов.

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