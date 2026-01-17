Президент Украины Владимир Зеленский заявил после доклада главы ГУР Минобороны Олега Иващенко, что Россия не готова выполнять любые договоренности и прекращать войну и готовит новые удары, в том числе по инфраструктуре, обслуживающей украинские АЭС .

«Не фиксируем готовности агрессора выполнять любые договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что каждый российский удар по энергетике в условиях жесткой зимы «ослабляет и обесценивает» усилия по окончанию войны ключевых государств, в том числе Соединенных Штатов.

«Украина — максимально конструктивна в дипломатии, Россия — сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь», — заявил президент Украины.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины — последние новости

17 января в ГУР Минобороны заявили, что Россия рассматривает возможность удара по подстанциям украинских атомных электростанций.

Отмечается, что оккупанты хотят таким образом заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

«Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС», — говорится в посте ГУР.

По данным украинской разведки, по состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях.

В декабре 2025 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины находится в худшем состоянии с сентября 2024 года, с момента, когда Международное агентство по атомной энергии начало мониторинг подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

Гросси рассказывал, что миссия МАГАТЭ посещала более десяти подстанций — критически важных для обеспечения ядерной безопасности путем обеспечения АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других систем безопасности.

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Гендиректор МАГАТЭ тогда констатировал, что ядерная безопасность на трех действующих АЭС на подконтрольной Украине территории остается под давлением из-за продолжающейся «военной деятельности» и связанного с ней повреждения инфраструктуры передачи энергии.

15 января Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране Россия нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.

С начала октября 2025 года российские оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Также войска РФ нанесли 49 точечных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Больше всего комбинированных ударов по энергосистеме зафиксировано в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Президент анонсировал создание штаба, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве. По словам Зеленского, руководить работами по поддержке людей и громад, а также решению практических вопросов будет первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.