Подключили «тяжеловесов». Москва активизировала всю свою агентуру в США — политолог 13 июня, 18:37 Цей матеріал також доступний українською По мнению Андрея Пионтковского апрельское заявление главы Пентагона Ллойда Остина (на фото) о том, что РФ не должна быть способна на новое вторжение, критикуют в США агенты Москвы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Москва активизировала всю свою агентуру в США.

«Москва активизировала всю свою агентуру в Соединённых Штатах, всех своих тяжеловесов. Вышел целый ряд статей, основная мысль которых направлена против политики администрации Байдена и персонально, прежде всего, против министра обороны Ллойда Остина и Байдена», — заявил он.

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По словам Пионтковского, Остина прямо критикуют за его высказывание в Киеве 25 апреля о том, что цель США в этой войне — победа Украины, восстановление её территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла повторить больше подобной агрессии.

«Эта позиция подвергается атакам всей путинской агентуры, и достаточно серьёзно. Не знаю, насколько курирована эта атака, и связаны ли с ней проволочки с помощью, которые мы видим», — отметил политолог.

Он добавил, что «моментом истины» станет третье совещание котнактной группы Рамштайн, которое состоится 15 июня.

«Думаю, Остин произведёт смотр всех сил европейских, потрясёт за шиворот европейские страны и, самое главное, — нам скажут, что послали в Украину Соединённые Штаты», — уточнил он.

Следующая встреча Рамштайн по Украине запланирована на 15 июня в Брюсселе.



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