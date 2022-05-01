Россия — агрессор и будет привлечена к ответственности — Байден 1 мая, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден назвал Россию агрессором, которому придется ответить за жестокое вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом говорится в его Twitter.

«Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и привлечет Россию к ответственности», — заявил Байден.

Видео дня

Ранее американский лидер заявил, что РФ «чувствует отчаяние» из-за провала в Украине, комментируя последние заявления представителей страны-агрессора. Во время обращения 28 апреля Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в частности 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.