Байден о перемещении Россией ядерного оружия: Абсолютно безответственно 17 июня, 22:19 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден перед отлетом в Филадельфию заявил, что Россия «абсолютно безответственно» относится к перемещению ядерного оружия, в частности в Беларусь.

Об этом сообщает Sky News.

«Я уже много раз говорил об этом — это абсолютно безответственно», — заявил Байден.

В конце марта 2023 года Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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Путин заявил, что россияне переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут запускать ядерные ракеты.

Российский диктатор заявлял, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Впоследствии он говорил, что Россия начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США пока не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие.