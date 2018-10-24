Россию обвинили в ущемлении прав детей в школах Приднестровья

В молдавской правозащитной ассоциации Promo-LEX заявили, что Европейский суд по правам человека обвинил Россию в ущемлении прав детей в школах с румынским языком обучения в Приднестровье.

Об этом пишет Укринформ.

Суд обязал выплатить истцам из интерната Бендеры 60 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба.

По словам руководителя Ассоциации Ион Маноле, для лиц, подавших иск в ЕСПЧ, важна не столько выплата РФ моральной компенсации, поскольку Россия отказывается выполнять решение Европейского суда, сколько создание необходимых условий для обучения при строгом соблюдении права на образование детей, обучающихся в приднестровских школах с преподаванием на румынском языке.