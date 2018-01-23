Россию можно исключить из Совета Европы за агрессию в Украине - КС Литвы

Россию можно исключить из Совета Европы за нарушение Устава организации, заявил глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Таким образом в Вильнюсе прокомментировали заявление новоизбранного главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти, который настаивает на продолжении диалога с российским парламентом.

Жалимас в комментарии УНИАН рассказал, что основанием для исключения страны из Совета Европы может быть не только нарушение ключевых статей Европейской конвенции прав человека, но и нарушение Устава организации.

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Этот механизм содержится в ст. 8 Устава СЕ. Она допускает исключение страны из организации за серьезное нарушение 3 статьи. Последняя же предусматривает, что член Совета Европы должен признавать принципы верховенства закона.

Глава КС Литвы подчеркнул, что агрессия, включая незаконный захват и аннексию иностранной территории – самое серьезное нарушение верховенства права (rule of law) в международных отношениях.

"По мнению Нюрнбергского трибунала, это самое тяжелое международное преступление. И оно всегда сопровождается многочисленными и серьезными нарушениями прав человека, что подтверждается сообщениями и резолюциями различных международных организаций о ситуации в Крыму", - отметил он.

В то же время министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен рассказал Европейской правде о сумме долга РФ перед СЕ. Так, в 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ 22 млн 300 тыс. евро. По его мнению, это ставит под удар работу организации.