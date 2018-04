Россию могут внести в перечень государств-спонсоров терроризма – американский сенатор

В США планируется законопроект, согласно которому должно быть определено, соответствует ли РФ критериям для внесения в перечень спонсоров терроризма. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сенатора-республиканца Кори Гарднера.

"Государственный департамент должен рассмотреть возможность внесения России в список спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией. Россия вторглась к своим соседям Грузии и Украины, она поддерживает преступный режим Башара аль-Асада и наших врагов в Афганистане и проводит активную информационную кампанию против демократии Запада, включая вмешательство в выборы в США в 2016 году", – отмечает сенатор на своей странице в социальных сетях.

Russia has invaded its neighbors Georgia and Ukraine, it supports the murderous regime of Bashar al-Assad and our enemies in Afghanistan, and it is engaged in active information warfare against Western democracies, including meddling in the 2016 United States elections.