Россию могут внести в перечень государств-спонсоров терроризма – американский сенатор

В США планируется законопроект, согласно которому должно быть определено, соответствует ли РФ критериям для внесения в перечень спонсоров терроризма. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на сенатора-республиканца Кори Гарднера.

"Государственный департамент должен рассмотреть возможность внесения России в список спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией. Россия вторглась к своим соседям Грузии и Украины, она поддерживает преступный режим Башара аль-Асада и наших врагов в Афганистане и проводит активную информационную кампанию против демократии Запада, включая вмешательство в выборы в США в 2016 году", – отмечает сенатор на своей странице в социальных сетях.

Russia has invaded its neighbors Georgia and Ukraine, it supports the murderous regime of Bashar al-Assad and our enemies in Afghanistan, and it is engaged in active information warfare against Western democracies, including meddling in the 2016 United States elections. - Cory Gardner (@SenCoryGardner) 19 апреля 2018 г.

Гарднер считает, что, несмотря на внедрение санкций против России администрацией Трампа и Конгрессом США в течение прошлого года, Путин имеет мощные намерения нанести тяжкий вред международному миру и стабильности.

"Российской незаконной и аморальной войне против Украины не видно конца. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и последующей поддержки контролируемого Россией режима на Донбассе, международное сообщество не смогла адекватно ответить на продолжение российской агрессии – а там есть ужасная цена. Более 10 тысяч украинцев погибло в войне и более 1,7 млн было перемещено. 17 июля 2014 года контролируемые Россией силы сбили гражданский самолет, при этом убили 298 человек на борту, включая одним американцем", – отмечает политик.

Также сенатор обвиняет РФ в использовании химического оружия в Солсбери, Великобритания, против экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Россия отвергает обвинения. Но доказательства неопровержимыми. Таково и значение нападения: Россия теперь официально ответственна за нападение с использованием химического оружия против страны-члена НАТО на ее земле – откровенное нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника. Это требует серьезного ответа США", – пишет сенатор.

Еще одной причиной для внесения РФ в перечень государств-террористов, по мнению Гарднера, является деятельность России в Сирии и поддержка режима Асада.

"Асад держится у власти, потому что Кремль оказывает ему значительную дипломатическую, военную и экономическую поддержку. Есть свидетельства того, что Россия играет с обеих сторон конфликта в Сирии – защищает преступный режим Асада и поддерживает радикальных повстанцев против него", – отмечает Гарднер.

Согласно запланированному законопроекту, Государственный департамент США в течение 90 дней должен принять решение о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для внесения в перечень стран-спонсоров терроризма.