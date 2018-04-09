Российского поэта приговорили к 330 часам работ за стих об Украине

Суд в селе Тросна Орловской области России приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию на личной странице ВКонтакте стихотворения На независимость Украины, сообщает Грани.ру.

45-летнего Бывшева, учителя немецкого языка из поселка Кромы, признали виновным по части 1 статьи 282 УК - возбуждение ненависти либо вражды. В приговоре заявляется, что Бывшев поддерживает "режим, сложившийся на Украине после государственного переворота 2014 года".

"Буду мести улицы, выгребать помойки. Кроме этого - запрет на преподавание на весь срок отбытия наказания. Будет возвращен мне компьютер, но после того, как технические специалисты суда удалят соответствующие материалы", - прокомментировал свой приговор Бывшев.

Он сказал, что рад тому, что не получил реальный срок, однако считает сам факт обвинительного приговора "по сфабрикованному делу" безобразием. Он отметил, что в России речи об оправдательных приговорах идти не может, а роль судьи сводится к выбору меры наказания.

В приговоре цитируются показания свидетелей обвинения, в которых отмечается, что Бывшев "отрицательно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение", "в жизни не состоялся - вот и решил пойти путем Иуды", "выражает свою точку зрения, отличающуюся от мнения подавляющего большинства населения России", а также упоминается, что его мать украинка.

Бывшев опубликовал стихотворение На независимость Украины 22 февраля 2015 года. За другие стихи в поддержку Украины (Украинским патриотам, Украинские повстанцы, Русский дух, Могучая куча) против него возбудили еще четыре уголовных дела. По одному из них в 2015 году его осудили на 300 часов обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе.

В Кромах вместе с Бывшевым живут его 88-летний отец, который перенес инфаркт, и 82-летняя мать, которая перенесла инсульт.