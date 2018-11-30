30 ноября 2018, пятница

Российское расследование подрывает отношения США и России - Белый дом

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Сара Сандерс назвала расследование Мюллера

Сара Сандерс назвала расследование Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм"

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы президента 2016, вероятно, подрывает отношения между США и Россией.

Об этом заявила корреспондент CNN Элизабет Ландерс.

"Российская сфабрикованная охота на ведьм, которая, надеюсь, приближается к концу, идет хорошо. К сожалению, она, вероятно, подрывает наши отношения с Россией", - заявила Сандерс.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер наносит огромный ущерб американской системе уголовного правосудия.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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