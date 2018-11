Российское расследование подрывает отношения США и России - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование специального прокурора США Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы президента 2016, вероятно, подрывает отношения между США и Россией.

Об этом заявила корреспондент CNN Элизабет Ландерс.

"Российская сфабрикованная охота на ведьм, которая, надеюсь, приближается к концу, идет хорошо. К сожалению, она, вероятно, подрывает наши отношения с Россией", - заявила Сандерс.

.@presssec says this AM: “The Russian Witch Hunt Hoax, which is hopefully now nearing an end, is doing very well. Unfortunately, it probably does undermine our relationship with Russia..."