Российское хранилище боеприпасов в Приднестровье создает фундаментальную угрозу безопасности и экологии Украины – Климкин

Российское хранилище боеприпасов в селе Колбасна в Приднестровье создает угрозу безопасности и экологии для Украины и Молдовы, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского хранилища в селе Колбасна, где хранится море боеприпасов, в том числе, совсем непригодных. И это фундаментальная угроза для обеих стран. Это угроза в сфере безопасности, и в смысле боеприпасов, и в смысле присутствия российских войск и смысле фундаментальной экологической угрозы", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски, пишет Униан.

Климкин добавил, то провел с коллегой из Молдовы переговоры "по всему спектру как двусторонних отношений, так и по европейской повестке дня".

Напомним, с 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал благодарность международным партнерам, в том числе Украине, за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

Украинское Министерство обороны считает, что российские войска, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, угрожают Украине.