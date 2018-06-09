Российский писатель Михаил Шишкин призвал правительства демократических стран бойкотировать ЧМ по футболу

"Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом"

Живущий в Швейцарии российский писатель, автор интеллектуальных бестселлеров "Взятие Измаила", "Венерин Волос" и "Письмовник" Михаил Шишкин дал интервью газете из Цюриха Tages Anzeiger.

Об этом сообщает Swissinfo.

"В России спорт понимается только как продолжение войны, как попытка уничтожить врагов в спорте, коль скоро мы не можем уничтожить их на войне. Спортивные победы всегда продлевали жизнь режимов в этой стране", - поделился мнением писатель.

Шишкин отметил, что диктаторы всегда используют патриотизм в своих целях.

"Путин злоупотребит играми чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом", - сказал литератор.

Российский писатель обратился к правительствам демократических стран бойкотировать чемпионат.

"После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. Что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат".