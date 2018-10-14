14 октября 2018, воскресенье

Российский оппозиционер Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста

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Алексей Навальный вышел на свободу
Twitter/Alexey Navalny

Алексей Навальный вышел на свободу

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника после 50 суток административного ареста за организацию протестных акций в столице РФ Москве. Об этом сообщает Навальный Live в Twitter.

Отмечается, что Навального встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и передал привет тем, кто до сих пор находится в регионах под арестом.

Также он заявил, что почти за два месяца его пребывания в спецприемнике российский режим "окончательно деградировал".

На своей странице в Twitter Навальный также поприветствовал своих подписчиков.

Напомним, в конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции Забастовка избирателей, которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), за что он отбыл 30 суток ареста в спецприемнике.

После этого полиция задержала оппозиционного активиста на выходе из спецприемника. 24 сентября Симоновский суд Москвы повторно приговорил Навального к 20 суткам ареста.

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