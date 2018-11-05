Российский олигарх Дерипаска нанял британского лорда для лоббирования снятия санкций США - The New York Times

Российский олигарх Олег Дерипаска добивается снятия санкций США из подконтрольных ему компаний и себя лично с помощью лорда Грегори Баркера и других лоббистов, пишет The New York Times.
"Британский посланник от компаний Дерипаски, лорд Грегори Баркер, протеже бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, был назначен в прошлом году главой совета директоров En +. Также работают лоббисты, юридические фирмы, эксперты по пиар-менеджменту, бывший сенатор США и высокопоставленный представитель предвыборного штаба Трампа, у которого есть связи в Минфине США и Белом доме. Даже послы в Вашингтоне из ряда стран обратились с просьбой написать письма против санкций ", - сказано в материале.
Лоббисты объясняют, что санкции в отношении En + и Русала могут вызвать хаос на мировых рынках металлов, нанести ущерб американским производителям и потенциально быть выгодными Китаю.
Лоббисты убеждают Минфин США в привлекательности "плана Баркера", который заключается в том, что Дерипаска уменьшит свою долю в En + до менее чем 50% и отойдет от управления компаниями. План также предусматривает создание депозитного счета, на который переведут деньги от продажи акций Дерипаски, и бизнесмен не сможет получить к ним доступ, пока его фамилия не будет снята из списка санкций.
По данным издания, лоббисты добились некоторых успехов. Минфин США уже несколько раз отсрочил дату вынесения окончательного решения по делу о продлении санкций против Дерипаски. В американском правительстве отметили, что могут снять с компании Русал санкции, если "убедятся, что Дерипаска больше не руководит ею".
Напомним, что санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года.
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