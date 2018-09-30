Российские СМИ сообщили, на кого Кремль готов обменять Сенцова

Власти РФ готовы обменять украинского режиссера и политического заключенного Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной, сообщает российское оппозиционное издание Новая газета со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Украиной и РФ.

Как утверждает источник, Кремль готов обсуждать обмен Олега Сенцова напрямую с Вашингтоном. Украина при этом не будет являться стороной переговоров.

Также сообщается, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила изданию, что "не в курсе" подобной инициативы.

Напомним, Виктор Бут – российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации Революционные вооружённые силы Колумбии – Армия народа, которую американские власти считают террористической. Сам Бут, находящийся в заключении с 6 марта 2008 года, свою вину не признаёт.

Россиянин Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии сотрудниками спецслужб республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Затем летчика депортировали в США. 7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приготовил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

2 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп отказал в помиловании Константину Ярошенко.

15 июля 2018 года в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля. Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.