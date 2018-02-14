Российские СМИ раскрыли детали операции, во время которой был разбит отряд Вагнера

В отряде Вагнера было около 600 наемников

Российские наемники, разгромленные американской артиллерией и авиацией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, пытались захватить месторождения нефти и газа, которые контролируют курды-союзники США.

Об этом со ссылкой на военные источники в РФ передает Коммерсант.

Как сообщается, инициатором операции были "крупные предприниматели, в данный момент поддерживающие Башара Асада".

В ней были задействованы проправительственные структуры, а также так называемые "охотники на ИГИЛ" (ISIS Hunters), усиленные бойцами ЧВК Вагнера, которые "шли во втором эшелоне".

При этом источник утверждает, что российское командование в Сирии разрешение атаковать нефтяные поля не давало, и это было воспринято как "опасная самодеятельность".

По словам бывшего сослуживца нескольких бойцов ЧВК Вагнера, который разговаривал с выжившими, в их отряде было около 600 человек со стрелковым оружием, артиллерией и танками.

"По сути, это усиленный батальон, но в ЧВК Вагнера это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", - рассказал он.

Источник отмечает, что к началу боя была развернута лишь половина отряда, а остальные наемники оставались в бронемашинах, выстроенных в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между проасадовскими подразделениями и Сирийскими демократическими силами.

Согласно свидетельствам очевидцев, после начала наступления США сначала несколько часов наносили артиллерийские и авиационные удары, применив летающую батарею поддержки Lockheed AC-130 и предварительно уничтожив с помощью БПЛА дивизионную артиллерию россиян, после чего вступили в наземный бой.

Однако уже через некоторое время американцы вместе с курдами-союзниками отошли, а по российским наемникам начали работать боевые вертолеты.

Напомним, с помощью ЧВК Вагнера российское Минобороны снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.

Командиром группы, созданной из остатков так называемого Славянского корпуса, является Дмитрий Уткин по кличке Вагнер.

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Лагерь наемников находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае, где дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда его наемники попадают в плен.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ собираются легализовать частные военные компании.