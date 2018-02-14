Российские СМИ раскрыли детали операции, во время которой был разбит отряд Вагнера

Российские наемники, разгромленные американской артиллерией и авиацией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, пытались захватить месторождения нефти и газа, которые контролируют курды-союзники США.
Об этом со ссылкой на военные источники в РФ передает Коммерсант.
Как сообщается, инициатором операции были "крупные предприниматели, в данный момент поддерживающие Башара Асада".
В ней были задействованы проправительственные структуры, а также так называемые "охотники на ИГИЛ" (ISIS Hunters), усиленные бойцами ЧВК Вагнера, которые "шли во втором эшелоне".
При этом источник утверждает, что российское командование в Сирии разрешение атаковать нефтяные поля не давало, и это было воспринято как "опасная самодеятельность".
По словам бывшего сослуживца нескольких бойцов ЧВК Вагнера, который разговаривал с выжившими, в их отряде было около 600 человек со стрелковым оружием, артиллерией и танками.
"По сути, это усиленный батальон, но в ЧВК Вагнера это называется отрядом. Никаких ПЗРК, никакой поддержки с воздуха у них не было, и никто ее не обещал. Весь расчет был на то, что после артобстрела наши быстро штурмом возьмут этот завод, курды побросают оружие. А американцы уже не будут бить по своим, когда завяжется ближний бой", - рассказал он.
Источник отмечает, что к началу боя была развернута лишь половина отряда, а остальные наемники оставались в бронемашинах, выстроенных в колонну в 8 км к востоку от линии разграничения между проасадовскими подразделениями и Сирийскими демократическими силами.
Согласно свидетельствам очевидцев, после начала наступления США сначала несколько часов наносили артиллерийские и авиационные удары, применив летающую батарею поддержки Lockheed AC-130 и предварительно уничтожив с помощью БПЛА дивизионную артиллерию россиян, после чего вступили в наземный бой.
Однако уже через некоторое время американцы вместе с курдами-союзниками отошли, а по российским наемникам начали работать боевые вертолеты.
Напомним, с помощью ЧВК Вагнера российское Минобороны снижает потери среди кадровых военных ВС РФ, а также скрывает разного рода военные преступления на территории других государств.
Командиром группы, созданной из остатков так называемого Славянского корпуса, является Дмитрий Уткин по кличке Вагнер.
Лагерь наемников находится на хуторе Молькино в Краснодарском крае, где дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.
При этом официально наемничество в России является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование ЧВК Вагнера, даже когда его наемники попадают в плен.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ собираются легализовать частные военные компании.
Комментарии
Правила комментирования