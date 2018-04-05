Российские СМИ обнародовали "телефонный разговор Юлии Скрипаль со своей сестрой"

В России представили запись, на которой, как утверждается, зафиксирован телефонный разговор Юлии Скрипаль, которая пришла в себя после химической атаки в Солсбери, со своей двоюродной сестрой Викторией.

Соответствующих фрагмент был обнародован в эфире российской пропагандистской программе 60 минут.

Во время разговора Виктория поинтересовалась, стоит ли ей лететь в Великобританию, на что Юлия Скрипаль ответила отрицательно.

"Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая… Потом разберемся", - сказала она.

При этом Юлия отметила, что с ее отцом сейчас все нормально и он "отдыхает".

"Все нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормально, ни у кого непоправимых вещей нету. Все, я скоро выписываюсь, все окей", - заявила она.

При этом никаких подробностей дела о химической атаке сестры не обсуждали.

Отметим, что на данное время сложно сказать, насколько данная запись достоверна, и не является ли она монтажом.

Сами же российские пропагандисты также несколько раз подчеркнули, что не отвечают за ее подлинность.

Запись телефонного разговора начинается с 35 минуты

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Позже, 29 марта, стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.